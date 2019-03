Rihanna lo enseña todo bailando muy sensual durante un concierto

Polémica a la par que provocativa, Rihanna ha protagonizado un "picante" vídeo, como ella misma define, donde podemos ver como mueve el culo en el concierto que ofreció en Glasgow. Uno de los espectadores no se pudo a resistir a grabar el momento desde una perspectiva donde la intérprete de 'Work' no deja nada a la imaginación.

A pesar de marcarse este sexy baile, el concierto de Rihanna decepcionó a los asistentes según informa varios medios británicos como el Daily Record. La artista no consiguió empatizar con sus seguidores escoceses que terminaron desilusionados cuando acabó el show que no llegó a los 80 minutos. ¿Está en horas bajas RiRi?

Aunque no convenció al público durante el concierto, sus seguidores de Instagram no han parado de comentar el sugerente vídeo donde no dudan en pedir una noche de sexo con la artista. La publicación cuenta con más de tres millones y medio de reproducciones. ¡La imaginación vuela!