Rihanna elimina a Chris Brown de Twitter tras insultarla en su última canción

PONE PUNTO Y FINAL A SU 'BUENA' RELACIÓN

Muchos pensaban que tras aquel desagradable suceso de 2009 entre Rihanna y el que era su novio, Chris Brown, ambos no volverían a hablarse en la vida. A RiRi se le olvidó la tremenda paliza que el rapero le propinó y hace unos meses volvieron a unirse, musicalmente hablando. Ahora la cantante ha decidido no pasarle ni una más a su ex...