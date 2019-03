Rihanna se destapa como nunca en su nuevo videoclip, ‘Where Have You Been’

Rihanna no se corta ni un pelo a la hora de enseñar. Ya nos tiene acostumbrados a sus insinuantes imágenes y , desde luego, Twitter es testigo de ello.

Por ello no es de extrañar que en su nuevo videoclip, ‘Where Have You Been’, luzca más destapada que nunca. Y es que la de Barbados aparece de lo más étnica y sensual en el cuarto sencillo de su álbum ‘Talk That Talk’.

RiRi es como una bella ninfa que emerge de un pantano. A partir de ahí, saca su lado más sexy y podemos verla a lo largo del clip, en más de una ocasión, en topless tapando sólo con sus brazos lo justo y necesario.

Un buen aperitivo de cara a esta primavera que no termina de ‘caldearse’…