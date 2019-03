Rihanna despierta a Jimmy Kimmel con una discoteca en la propia habitación del presentador como una broma dentro del April Fools’ Day

LA CANTANTE SE LA LIA AL PRESENTADOR EN SU PROPIA CASA

¡Menuda bromista está hecha Rihanna! Resulta que ayer, con motivo de la celebración del April Fools’ Day, lo que sería el día de los Santos Inocentes en España, la cantante decidió gastarle una broma por todo lo alto al presentador. La de Barbados se metía dentro de la habitación de Kimmel cuando este dormía para despertarle con una especie de discoteca mientras interpretaba su nuevo tema ‘Bitch Better Have My Money’.