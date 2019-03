Rihanna defiende su relación con Chris Brown: “No voy a dejar que la opinión de nadie interfiera en mi felicidad”

“No voy a dejar que la opinión de nadie interfiera en mi felicidad. Si es un error, es mi error”. Así de contundente se muestra la cantante Rihanna en la última edición de la revista Rolling Stone. Decidida y segura, la de Barbados defiende su relación con Chris Brown, prefiriendo vivir su verdad y asumir las consecuencias. "Puedo manejarlo", asegura.

Y a pesar de que no quiere que nadie se meta en su relación, sí valora la opinión de sus fans y para su tranquilidad afirma que la relación en estos momentos es totalmente diferente. “Ya no tenemos ese tipo de discusiones, hablamos las cosas y nos valoramos mutuamente. Sabemos exactamente lo que tenemos ahora, y no queremos perderlo".

En cuanto al incidente ocurrido en 2009 cuando Chris golpeó a la cantante y fue arrestado en el camino a casa de una fiesta pre-Grammy, Rihanna asegura que no se fue ‘de rositas’: “Cometió un error y ya ha pagado sus deudas. Ha pagado mucho y a veces la gente necesita apoyo y estímulo en lugar de burlas, críticas y ataques".

Una nueva oportunidad para esta pareja que sólo el tiempo nos dirá cómo acabará... ¿Final feliz? ¡Que la suerte les acompañe!