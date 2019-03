Rihanna ha confesado que es un poco masoquista

La cantante Rihanna ha concedido una entrevista a la revista Rolling Stones en la que se ha sincerado como si no hubiera un mañana. Ha hablado, sin pelos en la lengua, sobre sus preferencias sexuales en las que ha destacado su afición por el masoquismo.

Confiesa que le gusta ser dominada y le gusta estar "atada". "Creo que soy un poco masoquista”. Y por si no se hubiera quedado contenta con esa revelación, continúa: "Me encanta estar atada y azotada. Me gusta ser azotada. Pero yo prefiero ser espontánea.”

Pero como diría Froid todo está en la infancia y es allí donde encuentra una explicación a sus traumas: "Creo que es común en las personas que fueron testigos de abusos en su infancia”.

La de Barbados continúa imparable con su carrera musical y mientras le deseamos la mejor de las suertes a Rihanna... nos quedamos en silencio tratando de asimilar las fuertes declaraciones que ha recogido el portal showbizspy.