Rihanna y Chris Brown vuelven a verse las caras en un partido de baloncesto

Parece que el culebrón Rihanna-Chris Brown no termina nunca. Los ex han vuelto a verse las caras en un partido de baloncesto benéfico celebrado este jueves en Nueva York en el que participaba el rapero como jugador. Un reencuentro de lo más incómodo para los artistas, que no se dirigieron la mirada en todo el partido.

Rihanna, que lucía camiseta ancha, shorts y labios rojos, aprovechó para lucir piernas en la cancha y para charlar con sus amigas entre las que se encontraba la modelo Cara Delevingne. Mientras tanto, Chris Brown disfrutaba de su participación en este partido solidario en el que aprovechó para meter alguna que otra canasta y saludar a sus fans del público.

Ya hace cinco años desde que los artistas protagonizasen uno de los momentos más agrios del panorama celebritero, pero las historias y rumores relacionados con la pareja no dejan de sucederse. Y es que parece que la historia entre estos dos es el cuento de nunca acabar… ¿Habrán pasado por fin página los ex tortolitos?