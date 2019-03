Rihanna y Chris Brown, dos 'fugitivos' en el 25 cumpleaños de la artista

No es la manera más tradicional de celebrar un cumpleaños, pero es que Rihanna no es una diva que se caracterice por ser precisamente una cantante convencional. Por eso, esta celebrity del pop viajó a Hawaii junto a su chico, Chris Brown. Pero en vez de tumbarse bajo el sol, esta pareja se convirtió en dos fugitivos que huían de los paparazzis.

Al fin y al cabo, después de recibir un botellazo a la salida de la discoteca ‘The Box’ durante la semana de la moda de Londres, Rihanna puede que se ande con ojo para que sus fans no la vean demasiado acaramelada con su novio.

Aunque la relación sigue siendo muy intermitente, RiRi y Chris están enamorados y no se separan en ningún momento. Por eso han decidido pasar unas agradables vacaciones bailando el ‘hulahula’ y cogiendo los rayos del sol de Hawaii.

Pero su relación no siempre ha sido un campo de rosas, ya que, tras dejarlo definitivamente el año pasado, la pareja estuvo jugando al despiste en las redes sociales hasta ser vistos en público en un partido de baloncesto. Y aunque actualmente Chris tiene claro que no quiere compromisos con ella, no la suelta de la mano durante el día en el que RiRi cumple 25 primaveras. Porque les guste o no a sus fans, están más felices que nunca.