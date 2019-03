Rihanna causa revuelo por las calles de Nueva York por su provocativo y desaliñado atuendo

Rihanna no aprende. Y mira que sus amigos no paran de avisarle sobre las consecuencias que sus acciones pueden tener sobre su carrera, pero a ella parece no importarle.

Así que por si a alguien le había quedado alguna duda de que a ella lo que le gusta es enseñar, aunque para ello a veces tenga que usar una doble, pues coge y se pone un conjuntito de lo más raruno para pasear por las calles de Nueva York.

Con un mini top transparentoso, tanto que los pechos se le veían claramente, una falda plisada, una sudadera y unas deportivas, RiRi no se lo pensó dos veces y se lanzó al tumulto de la ciudad. Seguro que no pasó desapercibida porque sus pintas, eran dignas de ver.

Ella parecía ir encantada de la vida, pero según algunos amigos, la de Barbados ha perdido el control últimamente: “Creemos que necesita ayuda urgentemente, tanto en el trabajo como en otros factores de su vida que le causan estrés”.

Si Rihanna no pone de su parte, ¿cómo acabará esta situación?