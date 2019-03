Rihanna: "Me pongo cachonda, soy humana. Quiero mantener relaciones sexuales"

Rihanna, como todas las celebrities, parece tener todo lo que quiera y no faltarle de nada. Pero no es oro todo lo que reluce, las famosas tienen que pagar un precio muy alto por tener una vida expuesta al público y en la que difícilmente se pasa desaperciba para poder hacer una vida normal. La cantante también se ha quejado de la dificultad de mantener relaciones sexuales libremente y que estas permanezcan en el anonimato.



La energética RiRi ha cedido a responder a las preguntas de la revista Vanity Fair en la que ha dicho que no quiere renunciar a la comida y por eso come tres platos de pasta al día. Eso sí, después se va al gimnasio.

El éxito en su vida profesional le desborda, aunque por otro lado cuenta con todo el apoyo de sus fans. Es una cantante con fama mundial y con 7 discos bajo el brazo y uno que está en marcha; pero en su vida sentimental no ha tenido tanto éxito. Ahora está soltera y entera, después de dejarlo hace tiempo con Chris Brown, una relación tóxica que llevó a la ruptura de la pareja y también a los juzgados por malos tratos por parte del cantante, Rihanna no encuentra a su príncipe azul.



En cuanto le han preguntado por su vida sexual, la cantante ha respondido de una manera muy explícita: "Me pongo cachonda, soy humana. Quiero mantener relaciones sexuales. Pero ¿Qué hago? ¿Pillo al azar al primer tío guapo?".

Rihanna, que tiene fama de chica mala, deja claro que es una mujer de carne y hueso. Ella sueña con el día en que pueda hacer una vida normal, como el resto de la gente, ir a hacer la compra al supermercado y que nadie la reconozca. Además, ha afirmado que es muy duro estar siempre sometida a las miradas y a los flashes de las cámaras.



Lo que está claro es que Rihanna está soltera y con ganas de nuevas experiencias. Esperemos que pueda disfrutar de una divertida y sana vida sexual.