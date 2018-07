Rihanna aprende español con una frase subida de tono: "El que no apoya, no folla"

Dará un concierto en Barcelona el próximo 21 de julio

¡Rihanna vuelve a subir las temperaturas! Esta vez no por un sensual baile o unas fotos en Instagram. La artista se ha puesto las pilas con el español ya que el próximo 21 de julio dará un concierto en Barcelona y ha optado por aprender uno de los refranes más picantes del castellano: "El que no apoya, no folla". ¿Tendrá la artista intenciones de dejar a Drake plantado por un catalán?