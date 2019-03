Rihanna añade un halcón a su colección de tatuajes

¡Lo de tatuarse es toda una adicción! Y si no, que se lo pregunten a Rihanna. La cantante, que luce en su cuerpo más de 15 tatuajes, ha debido pensar que no tiene suficientes. Así que… ¡se ha plantado otro! En esta ocasión, la de Barbados ha decidido ‘re adornar’ su tobillo izquierdo.

Ha sido ella misma quien, como de costumbre, ha querido mostrar su nueva adquisición en Twitter. La cantante ha optado por un tatuaje muy poco glamuroso: un halcón, que, por la forma en la que se lo han dibujado, parece simular a una pistola. RiRi explicó, vía red social: “el halcón es una luz que brilla en la oscuridad, y sus ojos nunca se cierran mientras duerme”.

Pero este décimo sexto tatuaje de la ex de Chris Brown tiene un por qué. Y es que, Rihanna necesitaba tapar otro existente, y así lo ha confirmado el tatuador de confianza de la de Barbados, Bang Bang. “Ella llevaba años pensando en tatuarse ese halcón, aunque siempre lo quiso en la espalda”, comenta.

La decisión de añadir un tatuaje más a su cuerpo llegó casi 48 horas después de que su ex y el cantante Drake llegasen a las manos en una club de Manhattan, al parecer por ella… “A Rihanna le llegaron muchísimos mensajes de lo que pasó esa noche. Ella se alegra mucho de no haber presenciado aquello”, comenta una fuente a Us Magazine.