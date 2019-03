Rihanna acosa a Joe Jonas con mensajes picantes

Hemos sabido que la cantante Rihanna lleva tiempo llenando la bandeja de entrada del móvil de Joe Jonas con mensajes de texto calientes. La cantante conoció a uno de los Jonas Brothers cuando éste grabó una canción con su ex, Chris Brown. No sabemos si por despecho o por atracción pero desde entonces no ha dudado en provocarle a base de sms subiditos de tono.

A Joe se le conocen varias novias famosas: Taylor Swift, Demi Lovato o Ashley Greene, pero también por lleva un anillo de castidad... ¿Cómo compaginará esto con con leer cada dos por tres mensajes tórridos de Rihanna? ¿Le habrá mandado también fotos desnuda, como las que se filtraron en 2008?

La de Barbados bromea con sus amigos acerca del tema y dice que quiere llevárselo a dar uno de los paseos más salvajes de su vida. Visto lo visto, ya sabemos en quién se inspira cuando rueda esos videos que rozan lo 'sado'... ¿Acabará el 'virginal' Jonas cayendo en sus brazos? ¿Le hará la cantante de 'S&M' caer en el pecado de la carne?