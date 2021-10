Ricky Martin se pronuncia por primera vez sobre sus supuestos retoques estéticos

Hace unos días, el cantante Ricky Martin se vio envuelto en una polémica casi sin darse cuenta. Todo comenzó cuando en una entrevista en la ciudad de Chicago, ya que se encuentra de gira por Estados Unidos junto a Enrique Iglesias y Sebastián Yatra. Durante el programa, los espectadores le notaron una expresión extraña en el rostro y le acusaron de haberse hecho retoques estéticos, algo que se hizo viral en redes sociales.

En ese momento, el cantante no quiso opinar sobre el tema, pero el puertorriqueño aparecía con la cara visiblemente inflamada, como si se hubiera aplicado algún tipo de tratamiento estético. Obviamente, no tardó mucho en convertirse en meme en las redes sociales.

Rompe el silencio

Tras unos días, Ricky Martin ha decidido hablar del tema y poner fin a la polémica a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram: "Hola familia, ¿cómo están? Mira que estoy aquí porque algunos de ustedes están muy preocupados... Preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y yo no me he hecho nada en la cara. Te lo juro... Mira, tengo líneas... Si me pongo bótox, si me pongo 'fillers' se lo hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder…"

Sin embargo sí que confesó haber hecho algo diferente esa noche, antes de la entrevista: "Pero ese día, el día de la entrevista lo que sí que hice diferente fue ponerme un suero de multi-vitaminas y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel donde... nada, simplemente me inflamé.. pero fuera de eso, pues fue un día normal..."

ricky martin retoques | Instagram

El cantante dijo que no quiso cancelar sus entrevistas a pesar de la inflamación, pero visto el revuelo que habían causado las imágenes, casi se estaba arrepintiendo: "Pero que está todo bien. Insisto. Mi vida está normal, estoy muy saludable, los conciertos están de p*ta madre y seguiremos trabajando fuerte, pero que no hay nada. Los quiero mucho, que estén bien"

