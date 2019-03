Ricky Martin podría haberse casado en secreto en Acapulco con su novio, Jwan Yosef

Ricky Martin anunció hace tan sólo unos días que se había comprometido con su chico, Jwan Yosef. El cantante contó cómo le había pedido matrimonio a su novio en el programa de Ellen DeGeneres, y ahora todo apunta a que podrían haberse casado en secreto.

Y es que aunque la pareja no lleva mucho tiempo de relación, tienen claro que quieren pasar el resto de su vida juntos. De hecho, lo suyo fue un flechazo ya que Ricky se enamoró de primeras de la obra de Yosef y después le conoció en persona, donde hubo amor a primera vista.

Ahora podrían haber dado ya el paso definitivo en Acapulco. Ricky se encuentra allí por trabajo y, aunque no hay fotos del enlace, sí que podemos ver las de lo bien que lo han pasado juntos. Además, el artista luce ahora un anillo que antes no llevaba, de ahí las dudas de si ha habido ya un ‘sí quiero’ íntimo o no.