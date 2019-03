Ricky Martin y Pablo Alborán, la nueva pareja según el diario mexicano ‘Basta’

Después de que el malagueño compartiera una imagen junto a Ricky Martin

Días después de que Pablo Alborán anunciase mediante las redes sociales su colaboración profesional junto a Ricky Martin, los rumores en México no han dejado de salir. Y no sólo eso, y es que el diario mexicano ‘Basta’ se ha atrevido a afirmar que los cantantes no son sólo compañeros de profesión, sino que Alborán es el nuevo amor del puertorriqueño. ¿Qué opinarán ambos cantantes de todo esto?