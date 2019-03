Ricky Martin y Jwan Yosef podrían haber roto su relación

Hace días y tras el éxito de 'Vente Pa' Ca', Maluma fue señalado como el principal motivo de la crisis de celos que estaba sufriendo el novio de Ricky Martin, Jwan Yosef.

Pues bien parece que esos rumores suenan cada vez con más fuerza, incluso hay quien asegura que el cantante y su pareja han roto. Los celos locos de Yosef han hecho que Ricky se sienta obligado a pedirle un tiempo a su chico para ver las cosas con más calma.

Han sido varios los medios latinos que han recogido unas sorprendentes declaraciones por parte del novio del artista: "Ricky comenzó a cambiar conmigo desde que hicieron su dueto con Maluma".

Por su parte, Maluma ha querido manifestarse a las acusaciones que le señalan como el tercero en discordia: "No me sorprende ser el objeto de deseo de muchos hombres. Tuve oportunidad de cantar en diferentes clubs gays en Latinoamérica, y tengo un gran respeto por la comunidad. La igualdad es algo por lo que luchado mucho, no entiendo la discriminación por sexo, raza o religión. Pero no soy gay, aunque me siento muy agradecido: el cariño es cariño siempre. Que me señalen como el motivo de la crisis de Martin es algo que me da risa. Es ese uno por ciento de personas que te transmite mala energía y que además amenazan tu privacidad. Simplemente eran ganas de la prensa amarillista de hacer noticia de algo que es mentira", declaraba el cantante puertoriqueño a la revista Shangay.