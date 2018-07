Ricky Martin hace de su Instagram un foro gay y provoca una gran discusión en la red

Desde que Ricky Martin saliera del armario en el año 2010 se ha convertido en uno de los famosos más activos en materia LGTB y que más luchan por este colectivo sobre todo en America Latina. Así, el cantante suele utilizar las redes sociales como medio para reivindicar cuestiones sobre estos temas o simplemente para mostrar con naturalidad su día a día junto a su actual novio o sus hijos.

Algo que no ha sentado del todo bien a sus millones de seguidores en Instagram donde se ha formado todo un foro de debate al respecto con comentarios a favor y en contra del cantante. Una de las últimas ocasiones en las que se manifestó sobre estos temas fue en el día Internacional Contra la Homofobia y Transfobia donde publicó una imagen en forma de corazón de dos brazos masculinos, a lo que algunos de sus seguidores comentaron: "¡Qué foto más horrible!", decía un seguidor. "Diablo loco, ¿y por qué te metiste a maricón si tú lo tienes todo a tus pies?", le reprochaba otro. Mientras que por otro lado también recibía comentario de apoyo como el siguiente: "Somos humanos, el amor es válido en todas sus formas. Es amor y ya".

Esta disparidad de opiniones también las recibió Ricky Martin cuando presentó por primera vez a su novio, Jan Yosef, en una gala en Brasil donde aparecían cogidos de la mano. "Qué horrible manera de expresar el libertinaje. No me gustaría que mi hijo les viera besándose o agarrados de la mano", comentaba un usuario de Instagram. Comentario que contrarresta con el de este otro usuario: "La felicidad y el amor no tienen género. A vivir la vida llena de amor".