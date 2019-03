Ricky Martin explica a Oprah por qué salió del armario

El cantante de 'María' anunció su homosexualidad a principios de este año a través de su página personal de Twitter. Ahora, ocho meses más tarde, Ricky Martin ha acudido al show de Oprah Winfrey para desvelar los motivos que le impulsaron a gritar su homosexualidad a los cuatro vientos.

Y es que el puertorriqueño no podía seguir guardando el secreto. "No podía más, Oprah", dijo Ricky en una entrevista que saldrá en la televisión estadounidense este martes. "Era demasiado doloroso. Pero supongo que lo más importante son mis hijos. Cuando los sujetaba en mis brazos, me dije: '¿y qué les voy a enseñar yo, cómo mentir?'", añadió.

"Antes de decidir que quería convertirme en padre yo ya me había aceptado tal y como soy, y estaba feliz de ser quien era. Después, cuando estaba con mis hijos me dije: 'Vale, ha llegado el momento de contárselo al mundo entero'", explicó el cantante muy convencido de sus palabras.

Ricky Martin es padre de los gemelos Valentino y Matteo, de dos años de edad, hijos de una madre de alquiler. El día en que el puertorriqueño mandó el mensaje anunciando: "Estoy orgulloso de poder decir que soy un afortunado hombre homosexual", dice que primero se sintió "paralizado" y después "aliviado". "Cuando me dí cuenta, ya le había dado a enviar. Estaba solo", explica. "Estuve solo en mi estudio durante un minuto hasta que mi ayudante entró y empecé a llorar como un niño pequeño", terminó diciendo Ricky Martin.