Ricky Martin: “Soy gay pero estoy abierto a tener sexo con una mujer”

ASÍ LO HA CONFESADO PARA LA REVISTA MEXICANA ‘FAMA’

Cuando Ricky Martin confesó ser homosexual, muchas de sus seguidoras sufrieron una gran desilusión. Pero ahora el cantante ha querido matizar su tendencia sexual en una entrevista para la revista mexicana ‘Fama’, y ha confesado: “Soy gay, me fascinan los hombres, pero me gusta difrutar del sexo en total libertad, por eso estoy abierto a tener sexo con una mujer si sintiera deseos, pero no pensaría jamás en formar una pareja sentimental con ella, lo mío son los hombres”, ha confesado.