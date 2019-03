La respuesta de Ricky Martin cuando su hijo le ha preguntado por qué tiene dos papás

Desde que se convirtió en padre y habló abiertamente de su condición sexual, Ricky Martin se ha convertido en todo un ejemplo a seguir para muchos. Tras su reciente boda con Jwan Yosef, quien se ha convertido en otro padre para los hijos del cantante puertorriqueño (Matteo y Valentino), Ricky ha formado una preciosa familia.

Recientemente el cantante ha concedido una entrevista para la revista Out, medio especializado en la comunidad LGBT, donde reveló con todo tipo de detalles la importante y profunda conversación que mantuvo con uno de sus hijos cuando este le preguntó por qué tenía dos padres.

"Mis hijos me preguntaron el por qué tienen dos papás y le expliqué que somos una familia moderna", explicó Ricky.

Además explicaba la razón por la que ha posado junto a sus hijos en portadas después de tanto tiempo intentando mantenerles alejados de los focos: "Mucha gente me dice 'tus hijos salen en la portada de las revistas y bla, bla, bla', y yo sólo les digo' sí, porque quiero normalizar esto'. Quiero que la gente me mire, mire a mi familia y diga 'no hay nada malo al respecto'. Es parte de mi misión y es parte de la misión de mis hijos".

Una sincera entrevista donde Ricky demuestra una vez más lo importante que es normalizar las cosas en la época que vivimos.