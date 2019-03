La respuesta de Harry Styles sobre su ambigüedad sexual

Aunque hemos conocido más de una novia a Harry Styles, su orientación sexual siempre ha sido de lo más comentada y cuestionada.

Pero después de tanto tiempo hablando sobre este tema, el cantante se ha cansado y ha hecho unas declaraciones a The Sun en las que ha dejado la puerta abierta a su supuesta bisexualidad, y es que quiénes somos para cuestionar la sexualidad de nadie u obligar a alguien a que se defina como tal.

"No, la verdad es que nunca he sentido la necesidad de definir mi sexualidad o de ponerle una etiqueta. No creo que sea un tema del que me vea obligado a dar explicaciones, porque es muy personal", respondía el cantante a la citada publicación.

Una sincera entrevista en la que Harry además confesaba estar soltero. ¿Y la chef con la que supuestamente se le relacionaba?