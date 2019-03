El representante de One Direction aclara que la separación definitiva del grupo son solo especulaciones

POR EL MOMENTO SE VAN A DAR UN TIEMPO

Mucho se ha hablado sobre el futuro de One Direction desde que el grupo anunció que se iban a tomar un tiempo para descansar. Y es que, a pesar de vender la noticia como un parón en la carrera de la banda los rumores sobre el final definitivo de One Direction no han cesado. Por ello, el representante de Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Liam Payne ha aseguro que por el momento son solo especulaciones.