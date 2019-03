El representante de Kesha, Dr. Luke, habla por primera vez: "No he violado a Kesha"

La cantante perdió el juicio contra su productor musical

No corren buenos tiempos para Kesha. La cantante perdió el juicio contra su productor, Dr Luke, donde lo demandaba por supuestos abusos sexuales y acoso moral. Después de dichas acusaciones, el productor ha decidido romper su silencio y demostrar su inocencia. "Yo no violé a Kesha y no he mantenido relaciones sexuales con ella", afirmó en su perfil de Twitter.