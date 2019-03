La regañina de Alejandro Sanz a Maluma de la que todo el mundo habla

Maluma publicó hace unos días un vídeo en su Instagram Stories en el que interpretaba el tema 'Mi soledad y yo' de Alejandro Sanz con su amigo Llane. Un momento relajado entre amigos en el que hubo hueco para las bromas y es que Maluma se metió un poquito con Llane por no ser capaz de llegar a todas la notas de la canción. Una broma entre amigos en un momento de diversión.

Sin embargo, Alejandro tenía algo que decir al respecto y no dudó en 'regañar' a Maluma por meterse con su amigo. "Maluma, hermano, vi tu videíto... jajaja. No te rías de tu amigo (el chaval de pelo largo) porque no pueda cantar Mi soledad y yo, él lo intenta pero está un poquito alta de tono para él. Aun así gracias por el homenaje, me emocionó veros cantando una canción mía... esa es de hace 25 años... y ahí está... increíble ¿no?", escribía Sanz en una publicación de Instagram.

A lo que añadía, "Y de corazón te deseo que ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un vídeo cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo. Un abrazo y viva el #respeto y el #compañerismo #música", escribía Sanz en una publicación de Instagram.

Además el madrileño quiso aprovechar la publicación para disculparse públicamente con J. Balvin por insinuar que el tinte del pelo le había afectado al juicio en uno de los piques continuos que tienen los artistas. "Mi querido J. Balvin mira lo que me encontré... jajaja, parece que te debo una disculpa, no me acordaba de mi pasado", en la instantánea podemos ver a un jovencísimo Alejandro con el pelo rubio, un look verdaderamente impactante.