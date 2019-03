Las redes sociales se revolucionan al descubrir a una joven con la misma sombra que Rihanna

Ha sido la propia chica, Leilani, la encargada de publicar la imagen en su cuenta de Twitter y está dando la vuelta por Internet. En tan solo unos días ya ha alcanzado casi 100.000 retuits y ha superado los 333.000 'me gusta', y es que no es para menos. Esta foto está dejándonos a todos con los ojos como platos y se ha vuelto viral .

Pero recientemente, una joven se ha vuelto viral en las redes sociales después de publicar una imagen donde se puede ver que la sombra que se refleja en el sofá se parece a la mismísima Rihanna . Aunque no son parecidas a simple vista, la sombra de su rostro es exactamente igual que la cara de la de Barbados , una coincidencia que no habíamos visto hasta ahora y que se ha hecho viral en las redes sociales.

Tb to when I was high and noticed my shadow looked like Rihanna pic.twitter.com/Szikxu5Ipc