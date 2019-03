Las redes sociales se inundan de memes después de ver el look elegido por Justin Bieber

Vemos a Justin Bieber capaz de poner de moda todo lo que se proponga, porque el cantante enloquece a miles de personas con cada cosa que hace, pero tal vez, lo de salir de casa con la manta a cuestas es un poco excesivo. El canadiense seguramente consiguió librarse del frío, pero no de los memes y comentarios que han inundado las redes sociales.

Parece que los usuarios de Twitter se han encargado de hacer eco en la red del outfit de Bieber, que se ha comparado con todo tipo de cosas, como por ejemplo unos filetes a la parrilla. Y es que hay que reconocer que el resultado final del look era arrebatador. Los comensales del restaurante 'Deliah' de Los Ángeles tuvieron que quedarse impresionados cuando irrumpió en la sala con su manta a modo de capa.

Parece que ser Justin Bieber es muy complicado, y a juzgar por su actitud, podríamos decir que no le preocupa nada de lo que piense el resto. El cantante canadiense no para de protagonizar polémicas en sus días de descanso en la gira con la que está dando la vuelta al mundo. Desde los rumores sobre su posible nueva relación con una joven con la que mantiene una buena amistad desde hace años, y con quien ha salido a correr al aire libre para no dejar de lado sus entrenamientos, hasta el enfrentamiento e intento de pelea que protagonizó Justin recientemente mientras jugaba un partido de hockey.