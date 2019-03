Las redes sociales ‘matan’ a Harry Sytles de One Direction convirtiéndole en trending topic

#RIPHARRYSTYLES

¡Qué fuerte! No hay día en el que los chicos de One Direction no sean trending topic por alguna razón, sobre todo desde que Zayn Malik ha abandonado el grupo. Y es que el cantante ha lanzado un tema en solitario, lo que ha generado todo tipo de reacciones entre sus compañeros, en especial en un devastado Harry Styles que no da crédito. Ahora el ‘humor negro’ de algún@s fans ha ‘matado’ a este último en redes sociales, siendo #RIPHarryStyles lo más comentado del momento en este Jueves Santo.