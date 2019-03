La reaparición de Michael Bublé tras la dura enfermedad de su hijo

Michael Bublé y su mujer, la actriz Luisiana Lopilato, han pasado por un año muy complicado tras conocer que su hijo Noah tenía cáncer de hígado. Ambos dejaron sus respectivos trabajos a un lado para dedicarse por completo a cuidar de su niño que afortunadamente, se encuentra bien y recuperándose.

Ha sido en los Premios de las Artes Escénicas de Canadá, siendo él uno de los ganadores, donde ha reaparecido por primera vez públicamente después de estos meses de lucha.

Michael ha dado un discurso muy emotivo ganándose el aplauso de todo el público: "Mi vida entera está inspirada por lo que mi familia me hace sentir. Mi mujer, mis hijos, mis padres, mi mánager… No tengo palabras para describir cómo me siento, a veces decir 'te quiero' no es suficiente, porque lo que siento es mucho más. Mi vida también está inspirada en cómo me hace sentir mi tierra, mi Canadá. Estoy aquí con total humildad, porque me han permitido ser uno de sus representantes musicales y que me han otorgado este honor en lo que ha sido un momento emocionalmente difícil para mi familia…", decía el canadiense al borde del llanto.