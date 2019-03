La reacción de Selena Gomez al ver sus fotos de la Gala MET 2018

Selena Gomez se convirtió en una de las protagonistas de la Gala MET 2018. La artista fue el centro de todas las burlas por su excesivo autobronceado y su brillantina dorado en los ojos.

Le hashtag #WearsorrySelena se convirtió en trending topic y ahora ella ha querido quitarle hierro al asunto publicando un vídeo junto al que escribe: “Yo cuando veo mis fotos del MET”. En las imágenes aparece ella esa misma noche zapatos en mano por un parking cuando de repente se hecha a correr.

Su expareja, Justin Bieber, también quiso dejar claro su punto de vista de la noche más fashion del año, con un mensaje que publicó en sus redes y que muchos señalan que se trata de una indirecta hacia Selena: "Hey, mundo, ese estilo de vida glamuroso que veis representado por gente famosa en Instagram... Que no os engañen. No penséis que su vida es mejor que la vuestra. ¡Os puedo prometer que no es así!".