La reacción de Perrie Edwards al escuchar el nombre de Zayn Malik

A Perrie Edwards el tema que dedicó a su exnovio Zayn Malik, 'Shout Out To My Ex', le está dando mucho juego.

La artista estaba concediendo un concierto en versión acústica en Alemania junto a su grupo Little Mix. Durante la actuación, Perrie hizo un comentario antes de interpretar 'Shout Out To My Ex' haciendo alusión a una de las personas que le inspiraron para escribir este tema, y de pronto se escuchó como alguien del grupo gritó Zayn Malik.

¿Cómo crees que reaccionó Perrie? Pues para sorpresa de todos, y aunque apenas se puede apreciar en el vídeo, a Perrie se le dibujó en la cara una enorme sonrisa dando a entender que efectivamente sus fans tienen toda la razón, ¡y es que para ocultarlo a estas alturas!