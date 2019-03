La reacción de Harry Styles al escuchar el nombre de Kendall Jenner

Harry Styles se estrena como copresentador del programa de James Corden The Late Late Show dejando un momento muy divertido después de que Aaron Taylor Johnson confesara que tiene una granja donde una familia de pollos tiene el mismo nombre que la familia del momento Las Kardashian. Entre ellas se encuentra su ex la modelo Kendall Jenner, por lo que Harry no ha podido evitar acordarse de ella y reaccionar de una manera muy graciosa.

Al escuchar el nombre, el cantante intentó disimular lo mejor que pudo, pero sus intentos no dieron resultado. Incluso el presentador James Cohen quiso ponerle en una situación comprometida y no dudó en dirigirse a él para preguntarle sobre la modelo y ponerlo en un aprieto provocando que el componente de One Direction acabara sonrojado y muerto de vergüenza.

No podemos culpar a Harry de no haber podido evitar tomárselo con humor ya que en muy pocas ocasiones se tiene la posibilidad de asociar a un ex con una familia de pollos y no reírse al respecto. Esperemos que las hermanas Kardashian se lo hayan tomado con el mismo buen humor que el joven artista.