Las razones por la que Enrique Iglesias "nunca" se casará con Anna Kournikova

Llevan saliendo más de diez años pero ese no parece ser motivo suficiente para que Enrique Iglesias y Anna Kournikova quieran dar un paso más en su romance y pasar por el altar.

Según ‘US Magazine’, Enrique se muestra firme en su decisión. "Nunca he pensado realmente en el matrimonio. Tal vez sea porque vengo de padres divorciados, pero no creo que alguien se quiera más por firmar un papel", dice el cantante.

Y es que parece ser que la ruptura de sus padres, supuso un cambio en la mentalidad de Enrique y en su concepto del matrimonio. "No es importante para mí estar casado. Tengo una relación feliz y eso es lo que me importa,” asegura el cantante. Un punto de vista que comparte, afortunadamente, con su chica, ya que hace unos meses cuando se le preguntó por una posible boda con su chico, la tenista fue rotunda en sus declaraciones: "el matrimonio no es importante para mí."

Pero a pesar de no tener intenciones de casarse, lo cierto es que sí tienen intenciones de aumentar la familia. "Hoy en día, no es un tabú de tener hijos y no estar casado", explica Enrique cuando se le pregunta por sus planes de futuro.

Vamos, lo que está claro es que lo del matrimonio no va con ellos pero que tienen muy presente la idea de tener un pequeño revoloteando por su casa de Miami. Pero... ¿para cuándo, chicos?