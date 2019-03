La razón por la que Selena Gomez entró en un centro de rehabilitación: "Perdí de vista quién era"

Después de pasar dos semanas en un centro de rehabilitación llamado The Meadows, en Arizona, el pasado mes de enero, ahora Selena Gomez revela el motivo que le llevó a realizar tal ingreso.

Hubo muchas especulaciones sobre por qué ingresaba en rehabilitación: drogas, trastornos… Incluso Justin Bieber acusó, a la que se supone que ahora ha vuelto a ser su chica, de alcohólica, algo que desataron todas las alarmas.

Pero por fin la exchica Disney se ha armado de valor y ha confesado que el motivo que le llevó a este centro fue la presión que sentía por parte de su entorno y su empeño de no ser aceptada.

"Todos tenemos presiones a las que tenemos que enfrentarnos a diario, ya sea en el colegio, en el trabajo, con amigos, padres o el resto de la familia. Todos me dicen qué debo vestir, qué decir, cómo debo ser. Hasta hace poco estuve sometida a tal presión, que perdí de vista quién era. Escuchaba las opiniones de la gente e intentaba cambiar quién soy, porque pensaba que otros me aceptarían si lo hacía. Pero me di cuenta de que no sé ser nadie más que yo misma", reveló durante un discurso conmovedor de ocho minutos en el evento 'We Day California', celebrado en Oakland.