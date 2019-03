La razón de peso por la que Demi Lovato ha confesado que nunca más hará dieta

Desde hace meses Demi Lovato se ha convertido en una firme defensora de la belleza natural y del aceptarse tal y como eres. Y así lo ha vuelto a demostrar a través de las redes sociales una vez más…

Hace años, durante su etapa como niña Disney, Demi llegó a obsesionarse tanto con el cuerpo que estuvo al borde de la muerte por sus problemas de bulimia y sus diferentes adicciones. Pero Demi ha dado un importante giro a su vida y ha tomado importantes decisiones.

La última decisión que ha compartido con sus followers es que nunca más volverá a hacer dieta: "No voy a privarme más de comer (con moderación), y no voy a mentir, he engordado un par de kilos desde que he dejado de hacer dieta PERO he dejado atrás el estrés crónico sobre lo que como porque no quiero dar ese ejemplo a mis fans. No más vergüenza por lo que como", escribió la cantante en su cuenta de Twitter.