Hace un mes y medio que Alejandro Sanz y Raquel Perera anunciaron su separación definitiva tras hacer frente a muchos rumores de crisis. Una separación que parece haberse llevado a cabo en buenos términos y priorizando ante todo el bienestar de sus hijos, los pequeños Dylan y Alma. Un hecho que acaba de reafirmar la empresaria, quien no ha dudado en compartir la imagen de una bolsa que contiene el título de uno de los últimos éxitos de su ex, 'Mi persona favorita', lo que indica que no ha podido evitar acordarse de él.