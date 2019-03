El rap de Taylor Swift y Barak Obama en el programa de Jimmy Fallon

UN REMIx DEL TEMA DE LA CANTANTE 'SHAKE IT OFF'

Sabemos lo que le gusta a Obama rodearse de estrellas del pop para así conseguir acercarse a los jóvenes, lo que no sabía el Presidente de los EEUU es que iba a protagonizar un tema junto a Taylor Swift aunque no sea de forma voluntaria. Jimmy Fallon ha presentado ante los espectadores de su programa, 'The Tonight Show', un mix con el tema 'Shake it off' de Taylor con Obama.