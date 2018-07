Rachel Roy, la supuesta amante de Jay Z denuncia el acoso recibido por los fans

¡Menuda la que está liando el nuevo disco de Beyoncé 'Lemonade'! Y es que aunque sabíamos que este nuevo trabajo iba a generar polémica, lo que no pensábamos es que iba a dar tantos titulares.

El nuevo disco de Beyoncé ha servido para destapar la supuesta infidelidad de Jay Z, y a raíz de ahí se ha generado toda la polémica. En una de las letras Beyoncé parece revelar que su marido le ha puesto los cuernos con una tal Becky, y todos han señalado a Rachel Roy como la supuesta amante del rapero.

Tras estas afirmaciones, los fans de la cantante no han dudado en atacar a la diseñadora y estilista de forma masiva a través de las redes sociales. Tal ha sido el vasallaje que la propia Rachel publicó un tuit en el que pedía respeto hacia su persona: "Respeto el amor, los matrimonios, las familias y la fortaleza. Lo que no debe ser tolerado por nadie, sin importar las circunstancias, es el bullying, del tipo que sea".

Pero no ha sido suficiente y las críticas no han cesado. El tuit ha sido borrado dando paso a un comunicado mucho más amplio que ha sido emitido por la revista People: "Quiero acabar con la especulación y con los rumores que existen. Mi post de Instagram quería ser divertido, se ha malinterpretado y se ha supuesto algo que no es. No existe ninguna validez sobre si la canción se refiere a mí. No hay verdades en esos rumores. Los haters de la red me han señalado a mí y a mis hijas de forma abusiva y terrorífica (han llegado a escribir en la cuenta de su hija para llamarla 'hija de una zorra'). Han tenido hasta amenazas físicas. Como madre, y creo que muchas madres me darán la razón, creo que el bullying es doloroso e inaceptable". ¿Cesarán los fans de Beyoncé de insultar a Rachel?