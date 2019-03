¿Quién te gusta más para Taylor Swift: Calvin Harris o Harry Styles?

LA BATALLA CELEBRITY DE LA SEMANA

Hace nada que su romance se ha confirmado pero se han vuelto inseparables: Taylor Swift y Calvin Harris están 'very in love'. Tan 'in love' como cuando la cantane salía con Harry Styles, último novio reconocido con quién la vimos disfrutar de paseos por el parque o de un fin de año en Nueva York. Parece que el integrante de One Direction marcó fuerte a la rubia, porque desde entonces no le han vuelto a robar el corazón... ¡Hasta ahora! Pero tú quién crees que le pega más: ¿Harry o Calvin? ¡Vota por tu favorito!