¿En qué playa española te perderías con los chicos de 'One Direction'?

SOL, ARENA, MAR Y LOS CHICOS DE ONE DIRECTION SÓLO PARA TI

Los chicos de One Direction están imparables. Tras conquistar y arrasar con su gira cada rincón por el que pasan, ahora presentan la película 'One Direction: this is us'. Entre tanto ajetreo, queremos proponerles una visita a nuestro país pero para relajarse y disfrutar de los multitudinarios rincones paradisiacos que tiene España.