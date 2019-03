¿Qué placer ‘typical spanish’ no se pueden perder los chicos de One Direction en su visita a nuestro país?

SU ESTANCIA EN ESPAÑA ESTÁ SIENDO DE LO MÁS INTENSA…

Los chicos de One Direction han aterrizado con mucha fuerza en nuestro país y están encantados con todo lo que se están encontrando a su paso. Durante su anterior y corta visita no pudieron disfrutar de algunos de los placeres más ‘typical Spain’ pero ahora que su estancia será más larga… ¿Qué no podrán perderse? ¡Vota en la lista!