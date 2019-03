¿A qué huele Rihanna?

La cantante se lanza al mercado de los perfumes, pero no sólo ha prestado su imagen si no que han realizado una pócima olfativa hecha a la medida de Rihanna. Hasta tal punto que en su campaña excluye a todo tipo de chicas que no encajen con ella. ¿Queréis saber a quiénes?

Han advertido que las interesadas que quieran usarlo deben tener un carácter tan fuerte como el de la cantante. ¿Os atreveríais a llevar el perfume de Rihanna?

Reflexionemos un momento. ¿Qué quieren decir con todo esto? Que huele tan mal que has de tener una fuerte personalidad para defenderlo. No queda nada clara la campaña amenazante, lejos de gustarnos nos asusta un poquito.

El nombre del perfume es ‘Reb'l Fleur’ que significa ‘flor rebelde’ y según palabras de la cantante atiende a la siguiente definición que nos deja locos y dentro de un mar de confusión. Según Rihanna es como "unos zapatos de tacón con un vestido corto, coqueto".

La web de la empresa califica la fragancia como "atrevida, sexy y verdaderamente memorable". Con tanta explicación no nos han dicho si huele a vainilla o a violetas. La enigmática fragancia llegará en febrero a Estados Unidos y a los tres meses estará en Europa, ¿os atreveréis a oler como Rihanna?