Lo que ha hecho Victoria Beckham para seguir formando parte de las Spice Girls

Han pasado 10 años desde que las Spice Girls se subieron a un escenario por última vez. Ahora vuelven a la carga con una gira en la que no estará Victoria Beckham, pero ha mostrado siempre su apoyo a su ex grupo. Geri, Emma, Mel C y Mel B son las componentes del grupo y, con motivo de su gira, han querido empezar una campaña para luchar por la igualdad de la mujer con una camiseta benéfica, a lo que se ha querido sumar la mujer de David Beckham.

Hace unos días Vicky Beckham fue homenajeada durante los People´s Choice Awards 2018 con el premio 'Fashion Icon'. La modelo aprovechó esta oportunidad para dedicárselo a todas las mujeres con un discurso 'Girl Power', que después publicó en su cuenta de Instagram: "Si realmente quieres algo, te enfocas, trabajas duro y crees en ti misma, lo que puedes lograr es increíble. Hace muchos años comencé con el 'Girl Power' y ahora tengo el privilegio de empoderar a las mujeres a través de mis diseños".

El público recibió este discurso con gran emoción y fue muy aplaudida cuando le dedicó el premio a todas las mujeres: "Siempre he estado rodeada por mujeres fuertes y solidarias. Así que, para todas las mujeres, que alguna vez dudaron o dudan de sí mismas, este premio va para vosotras". Horas más tarde la británica publicó el vídeo en su cuenta de Instagram acompañado de estas palabras: "Siempre me dije a mí misma: sueña a lo grande, y después sueña todavía más. #girlpower".

Desde que las chicas Spice Girl anunciaron su vuelta, Victoria Beckham quiso mostrar su apoyo y respeto con una foto en su Instagram que acompañó de unas bonitas palabras: "Hoy es un día especial para las chicas ya que anuncian su primer tour desde que actuamos juntas en 2012. Esta vez no me uniré a ellas pero ser una Spice Girl ha sido algo enorme en mi vida, por eso quiero desearles todo el amor y la diversión cuando vuelvan a subirse al escenario el año que viene. Sé que van a montar un show increíble y que los fans se lo van a pasar igual de bien que siempre".