El Puma reaparece conectado a una bomba de oxígeno en un concierto de Barranquilla

Ha pasado mucho tiempo desde que no teníamos noticias de El Puma, sin embargo, pese a que en junio se especuló con su muerte en las redes sociales, José Luís Rodríguez, su nombre, ha reaparecido en un concierto en Barranquilla con una bomba de oxígeno.

El cantante venezolano ha dado un cambio de imagen asombroso, y es que padece una fibrosis pulmonar desde el año 2000 que le ha dejado muy desmejorado con el paso del tiempo. Así lo hemos podido comprobar en el último concierto que ha dado y que pese a las complicaciones de salud, duró más de dos horas.

"Estoy esperando un milagro de Cristo para mi cuerpo. Si Dios me lo permite, estaré unos años más. O me iré pronto, no sé...", le dijo a Telemundo, justo cuando todo el mundo pensaba que se bajaría de los escenarios tras sufrir una grave crisis respiratoria en un vuelo desde Los Ángeles hasta Miami.

"Siento que si me paro, empiezo a morir. Así que no puedo bajar la guardia y sigo viajando porque es lo que siempre he hecho", ese es su lema y con garra lo ha defendido, incluso con dificultades para cantar. Y es por eso que el público estalló en aplausos tras el espectáculo vivido en Barranquilla.