¡Ya puedes ver la entrevista íntegra de Xavi Martínez a One Direction!

Todavía sigue dando de qué hablar la visita de One Direction a nuestro país con motivo de la promoción de su segundo álbum, Take me home. Fue corta pero intensa y aún nos quedaba algo por ver: la entrevista íntegra de Xavi Martínez, el presentador de Euroclub, a Zayn Malik y Liam Payne.

Los chicos no pudieron conocer mucho de España pero confiesan: “Cuando llegas a un país nunca sabes cómo va a ser la reacción de las fans, pero en el caso de las españolas ha sido alucinante”.

A Liam le encanta el fútbol y asegura que jugando al FIFA siempre elige el Barça. Su jugador favorito es Messi, aunque Zayn prefiere a Cristiano Ronaldo. Y si en temas de fútbol no coinciden, en los de chicas sí: “Zayn y yo tenemos gustos muy parecidos en cuanto a chicas”, dice Payne, y añade: “Me encantan las chicas monas, pero que no sean demasiado coquetas”. Mientras que Malik afirma: “Tienen que tener confianza en sí mismas pero sin parecer unas chulas”.

En los últimos tiempos no se ha dejado de hablar de una posible colaboración con Justin Bieber, pero por el momento aseguran: “ Somos muy buenos amigos, pero no hemos hablado de trabajar juntos”.

¿Quieres saber más? ¡Ya puedes ver la entrevista al completo aquí!