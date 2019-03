La prueba de que Bella Hadid sigue muy pendiente de su ex The Weeknd

HA DESCONCERTADO A SUS FANS

Bella Hadid la ha vuelto a liar después de darle un like a la portada de una revista donde aparece su expareja The Weeknd como una de las celebrities mejor pagadas del 2017. Este gesto ha provocado la sorpresa de sus fans que no han tardado en comentarle, preguntándose si la modelo aún sigue sintiendo algo por el novio de Selena Gomez o simplemente ha dejado el resentimiento a un lado.