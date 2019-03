Proponle un 'plan' muy original a Xuso Jones y conócele en persona

Xuso Jones, un murciano de 22 años, sin tener ningún lanzamiento oficial, se ha convertido en todo un fenómeno en Internet. Más de nueve millones de visitas en Youtube o sus treinta mil seguidores en Twitter le han convertido en el cantante del momento.

Todos le conocimos gracias a aquel vídeo que grabó, junto a unos amigos, en el que hacía, de una manera muy original, un pedido en una conocida cadena de comida rápida: ‘Cantando el pedido en el McAuto’. Aquel momentazo fui visto por millones de personas, lo que le ha catapultado a la fama. Hasta tal punto que McDonals contrató a Xuso y sus amigos para ser los protagonistas de uno de sus spots.

Ahora, Xuso lanza su primer single: 'Buy the DJ around'. Viajó hace unos meses hasta Los Ángeles, gracias a Universal, donde comenzó a grabar lo que es ya su primer álbum. ¡Un sueño hecho realida! Y nosotros queremos que también puedas realizar tu sueño, conociendo al murciano en persona.

Pues bien, deja tu comentario en esta noticia, proponiéndole a Xuso una nueva peripecia. ¿Dónde crees que debería cantar uno de sus temas? Las respuestas más originales tendrán premio: venir a un videoencuentro que el cantante realizará el próximo 12 de abril, a las 17.30 horas, en antena3.com.

¿El primer paso? Registrarte en Zona 3 (es gratuito). Después deja tu idea. Un jurado compuesto por miembros del equipo de la web de Antena 3 y la productora Universal decidirán quiénes son los cinco afortunados. Tenéis hasta el próximo martes 10 de abril, a las 18.00 horas, para poder dejar vuestras propuestas. Después de ese momento, nos pondremos en contacto con vosotros para haceros saber quiénes sois los afortunados.

NOTA: Si eres menor de edad no olvides que necesitas una autorización paterna, si no... ¡no podrás asistir al encuentro con Xuso! El premio no incluye el traslado ni el alojamiento, tan sólo la visita al videoencuntro en directo con el cantante.