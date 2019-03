La profesora de piano de Lady Gaga era una stripper

Ya sabemos por qué Lady Gaga es tan excéntrica en algunos aspectos de su vida. Según informa 'The Sun', la cantante asegura que cuando era pequeña, su padre era bastante libertino con las mujeres... Tanto, que una stripper a la que contrataba para servicios ‘íntimos’, después también le daba clases de piano a la artista.

Gaga se confesaba contando historias que vivió durante la infancia: “Mi primera profesora de piano fue una stripper. Yo le preguntaba: `¿Por qué tienes unas uñas tan largas?' Y ella me decía: ‘Algún día entenderás por qué’".

La cantante, por lo que vemos a veces, ha heredado la vena lujuriosa de su progenitor y algunos aspectos de su vida seguramente se hayan visto vulnerados por la malas referencias que tuvo en su pasado.

Siendo honesta con sus fans, la diva reconoció haber sido consumidora de cocaína, pero actualmente solo consume cannabis de manera ocasional: "No fumo porros muy a menudo y soy sincera en ese sentido. No respeto a los artistas que no dicen la verdad acerca de lo que hacen en su tiempo libre".

Últimamente la Gaga parece tener la lengua demasiado suelta y ganas de confesarse allá por donde va.