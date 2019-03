Los primeros pasos de Fergie en el mundo de la canción

Fergie ya lo tenía claro desde muy, muy pequeñita. No, Black Eyed Peas no ha sido el grupo que la vio nacer como estrella, sino que una rubita y dulce niña se hizo un buen hueco en uno de los grandes programas estadounidenses de la década de los 80, Kids Incorporated.

Parece que a la esposa de Josh Duhamel le iban los payasos cuando era jovencita porque viendo este vídeo y el sentimiento con el que le cantaba a uno el mítico ‘Say you, say me’, no hay otra explicación... Y es que, ella a diferencia del resto de niños, nada de tenerle miedo a esos personajes circenses tan terroríficos para algunos.

Stacy Ferguson, que es el nombre con el que se daba a conocer en sus primeros pasos por la fama, canta la conocida canción de Lionel Richie en uno de los episodios del famoso espacio infantil. Con pelo ondulado rubio, un modelito que nada tiene que ver a los que luce ahora y con una imagen angelical, de la que no se podría presagiar su futuro tormentoso con las drogas y el alcohol, Fergie deja claro que talento ha tenido siempre y que la que se lo ‘curra’... ¡triunfa!