Las primeras palabras de Maluma tras ser tachado de misógino

Tras la polémica en la que se vio envuelto Maluma donde fue acusado de misógino por su tema 'Cuatro Babys', y después de que más de 90.000 personas firmaran el plataforma Change.org solicitando su retirada, el cantante colombiano se pronuncia por primera vez en el podcast Latin Connection de Billboard.

"Fue todo un gran drama. Es una canción que ni siquiera compuse y todo el mundo me preguntaba por ella. Esta es la primera vez que hablo sobre esto... Cuatro babys es trap, a todo el mundo le gusta, y voy a cantar igualmente estas canciones aunque la gente se cuestione si está bien o mal, porque el trap es un tipo de música muy popular en las calles y a la gente le encanta oírlo. Si canto que estoy enamorado de 'cuatro babys', no significa que realmente lo esté, solo estoy cantando lo que le pasa a la gente en las calles, no lo que me pase a mí. Por supuesto no es violenta, es sexual, es sensual, no puedo cantar algo que invite a la violencia", asegura el artista.

Además, Maluma asegura que aunque la fama le ha venido muy rápido, él asegura tener los pies en el suelo: "Mi carrera va más allá de cosas materiales, más allá de las fiestas y los eventos. Es algo más espiritual. Quiero enseñar a mis fans como soy realmente. Soy todavía Juan Luis, el joven que nunca dejó de soñar".